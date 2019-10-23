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На підпис Зеленському передали закон про класифікацію радіоактивних відходів

Новини » Політика    23.10.2019 - 17:42
На підпис Зеленському передали закон про класифікацію радіоактивних відходів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект у першому читанні схвалила ще Рада 8 скликання

Законопроект №0913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами" передали на підпис президенту Володимиру Зеленському. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Сьогодні, 23 жовтня, проект схвалив спікер парламенту Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали закон про класифікацію радіоактивних відходів

Законом вводиться система класифікації радіоактивних відходів, що сприятиме поліпшенню поводження з радіоактивними відходами в Україні. Класифікація відповідає прийнятим міжнародним стандартам безпеки і ґрунтується на довгостроковій безпеці остаточного захоронення радіоактивних відходів.

"Було оцінено, що економічний ефект від впровадження удосконаленої класифікації буде істотним: у 10 разів буде дешевше поховати всі РАО в Україні, при цьому рівень безпеки людини і навколишнього середовища не знизиться і буде відповідати міжнародно визнаним нормам", - наголошується у пояснювальній записці до законопроекту .

Як писало РБК-Україна раніше, 17 жовтня Рада прийняла даний проект закону в другому читанні. За нього проголосували 288 депутатів ВР.

Нагадаємо, 17 квітня 2018 року парламент 8 скликання підтримав за основу в першому читанні законопроект №6089 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами". Після кількох невдалих спроб за законопроект проголосували 229 парламентаріїв.

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