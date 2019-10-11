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В КСУ прокоментували поновлення на посаді Шевчука

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 16:16
В КСУ прокоментували поновлення на посаді Шевчука
Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

В КСУ повідомили, що не бачили рішення суду про поновлення Шевчука на посаду

У Конституційному суді України (КСУ) не бачили рішення суду про поновлення на посаді голови КСУ Станіслава Шевчука. Про це повідомили РБК-Україна в КСУ.

Як повідомили РБК-Україна в Окружному адміністративному суді Києва, судом були визнані протиправними дії Конституційного суду про звільнення Шевчука з посади голови.

"Так, таке рішення (про поновлення на посаді Шевчука, - ред.) дійсно прийнято", - пояснили в суді.

У той же час в КСУ пояснили, що станом на 11 жовтня не бачили відповідного рішення.

"На жаль, рішення ми ще не бачили", - пояснили в КСУ.

Отже, в судових інстанціях пояснили, що на засіданні Окружного адміністративного суду міста Києва 11 жовтня була озвучена тільки вступна результативна частина рішення.

Повний текст рішення з поясненням мотивації його прийняття буде підготовлено лише протягом 5 днів. Після цього протягом 30 днів рішення може бути оскаржено.

Нагадаємо, Станіслав Шевчук був звільнений з посади голови КСУ 14 травня. Тоді Шевчук заявив про "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади", а також звинуватив у своєму звільненні п'ятого президента України Петра Порошенка.

Пізніше Шевчук оскаржив рішення про своє звільнення. Він просив суд поновити його і на посаді судді та посади голови КС.

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