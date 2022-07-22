Коли Рада призначить нового голову СБУ та генпрокурора: нардеп назвав терміни

Верховна рада найближчим часом призначить нового голову Служби безпеки України та генерального прокурора. Це відбудеться вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
"На наступному тижні та найближчому пленарному засіданні буде призначено і нового Голову СБУ і нового генпрокурора України. Перші питання порядку денного", - написав Железняк.
Крім того, він анонсував можливі й інші кадрові перестановки.
"P.S. Можливі і інші кадрові зміни", - додав нардеп.
Варто зазначити, за словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, нового генерального прокурора України призначать у найближчі 10 днів.
Нагадаємо, 19 липня Верховна рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України, того ж дня парламент відправив у відставку і тоді чинного генпрокурора Ірину Венедіктову.
Раніше у своєму традиційному зверненні президент України Володимир Зеленський пояснив, що питання до чиновників виникли через колабораціонізм їх підлеглих, зокрема, через зв'язки між співробітниками силових структур України та спецслужбами РФ.
Зазначимо, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, звільнення генпрокурора та глави СБУ - це не останнє кадрове рішення президента.
"Давайте більш спокійно до цього відноситися. Я думаю, що це буде не останнє звільнення. Ми будемо бачити певні процеси. Це життя, воно не може зупинятися" - казав Данілов.
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