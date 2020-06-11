Розпочався відбір на віце-прем'єра з ОПК, обговорюється декілька кандидатів

Фото: Василь Мокан (facebook.com/MokanV)

Віце-прем'єра буду відбирати з участю Зеленського, Офісу президента і уряду

Відбір претендентів на посаду віце-прем'єра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) та космічної галузі вже почався. На сьогодні номінаційний комітет вже розглядає кілька кандидатур.

Про це РБК-Україна повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан.

За його словами, вже створено спеціальний номінаційний комітет, який буде дискусійним майданчиком для відбору кандидата. До комітету увійшли президент України Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль, голова Офісу президента Андрій Єрмак, профільне керівництво оборонного сектора.

Він також зазначив, що вже зараз комітет обговорює кілька кандидатур. Відповідаючи на уточнююче запитання РБК-Україна, Мокан підтвердив, що деякі з прізвищ, які вже були оприлюднені в ЗМІ, дійсно обговорюються.

"Кандидатури є, в ЗМІ кілька прізвищ звучало. Але ці кандидатури - це суто на претендента. Коли буде запропоновано офіційну кандидатуру, вона вже докладно буде прокомунікована і представлена. Не можу підтвердити або спростувати (перелік наявних у ЗМІ, - ред.). Кандидати обговорюються різні, шість або сім, я вам не скажу", - зазначив Мокан.

За його словами, головним критерієм при відборі буде професіоналізм і готовність вже зараз показати результат.

"Найголовніше, щоб це був професійна людина, яка розбирається в цих областях і здатна в кризовий період забезпечити активність цього напрямку: оборонного замовлення та ОПК в цілому", - додав Мокан.

Нагадаємо, на початку червня президент Володимир Зеленський оголосив, що в Україні з'явиться посада віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу.

Секретар РНБО Олексій Данилов підкреслював, що новий віце-прем'єр буде відповідати за реформу ОПК, а введення такої посади не означає повернення до радянських принципів управління галуззю.

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Автор: Анастасия Светлевская