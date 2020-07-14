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Шмигаль знову вніс в Раду постанову про призначення віце-прем'єра з ОПК

Україна, Вівторок 14 липня 2020 13:49
Шмигаль знову вніс в Раду постанову про призначення віце-прем'єра з ОПК
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Попередній проект вчора зняли з розгляду

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль повторно вніс до Верховної ради проект постанови про призначення віце-прем'єр-міністра з ОПК. Призначити знову пропонують Олега Уруського.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Відповідний проект постанови №3842 у Раді зареєстрували у вівторок, 14 липня.

"Призначити Уруського Олега Семеновича на посаду віце-прем’єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - вказано у документі.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Відзначимо, вчора глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в п'ятницю, 17 липня, Рада може розглянути кадрові питання. Планується голосування за призначення голови АМКУ і віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу. Також він додав, що на посаду голови НБУ поки немає кандидата, але в найближчі два дні з претендентом визначаться.

Як писало РБК-Україна, Кабмін через технічну помилку відкликав проект постанови про призначення Олега Уруського віце-прем'єром по ОПК.

Нагадаємо, відбір претендентів на цю посаду тривав місяць - про початок повідомили 11 червня 2020 року.

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