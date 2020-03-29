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"Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади в Кабміні

Новини » Політика     29.03.2020 - 19:09
"Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади в Кабміні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На зустрічі з фракцією був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль

У неділю, 29 березня, фракція "Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади міністрів. Про це РБК-Україна повідомив співрозмовник у фракції.

За його словами, народним депутатам представили кандидатів на пост міністра енергетики та захисту навколишнього середовища - Ольгу Буславец, яка очолювала директорат енергетичних ринків в уряді Олексія Гончарука.

Також на зустрічі були присутні колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов, який може замінити Іллю Ємця в кріслі глави Міністерства охорони здоров'я, і Сергій Марченко, якого розглядають на зміну міністра фінансів Ігоря Уманського. Раніше Марченко працював заступником глави адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка, а до цього - заступник міністра фінансів Олександра Данилюка.

На засіданні фракції, депутати ставили найбільше запитань до кандидата на посаду очільника МОЗ.

"Обговорювались його перші кроки на посаді голови МОЗ, три кроки по коронавірусу. Перший крок, який він обіцяє, якщо його завтра призначать - буде стосуватись захисту лікарів та медперсоналу", - повідомило джерело.

На зустрічі з фракцією також був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело зазначило, що голосування за ці кандидатури може відбутися вже в понеділок, але поки невідомо, чи буде достатньо голосів за їх призначення.

Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ з посиланням на народних обранців повідомляли, що керівник МОЗ Ілля Ємець вирішив піти у відставку. У міністерстві цю інформацію спростували, заявивши, що МОЗ продовжує працювати в посиленому режимі.

Крім того, Верховна рада на позачерговому засіданні може затвердити кандидатури трьох міністрів, серед яких глави Мінкультури, МОЗ та Міненергетики.

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