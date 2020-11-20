В Україні може з'явитися електронна система видачі дозволів на викиди

В Україні може з'явитися електронна система видачі дозволів на промислові викиди. Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній раді схвалити законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроєкт № 4167, а альтернативний повернути на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи", - вказано у повідомленні.
Закон передбачає запровадження інтегрованого дозволу на викиди забруднюючих речовин для підприємств, які є забруднювачами довкілля.
У проекті визначені основні вимоги до інтегрованого дозволу, перелік видів діяльності, які вимагають отримання такого дозволу, процедуру його видачі, особливості моніторингу викидів, а також контролю суб’єктів господарювання, які отримали дозволи.
Також буде впроваджено електронну систему видачі інтегрованих дозволів. Вона покликана зменшити навантаження на суб’єктів господарювання.
Нагадаємо, наприкінці вересня в Україні підприємства зобов'язали готувати щорічні звіти про викиди парникових газів. Кабінет міністрів схвалив 3 нормативно-правових акти для прозорого обліку викидів парникових газів промисловими підприємствами. Підготовка звітів розпочнеться з 2021 року.
Як писало РБК-Україна, у доповіді ООН вказано, що у 2020 році у світі концентрація парникових газів досягла рекордного рівня, а зміни клімату не припинилися навіть з початком глобальної пандемії коронавірусу.