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В Україні може з'явитися електронна система видачі дозволів на викиди

Україна, П'ятниця 20 листопада 2020 17:30
В Україні може з'явитися електронна система видачі дозволів на викиди
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні може з'явитися електронна система видачі дозволів на промислові викиди. Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній раді схвалити законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроєкт № 4167, а альтернативний повернути на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи", - вказано у повідомленні.

Закон передбачає запровадження інтегрованого дозволу на викиди забруднюючих речовин для підприємств, які є забруднювачами довкілля.

У проекті визначені основні вимоги до інтегрованого дозволу, перелік видів діяльності, які вимагають отримання такого дозволу, процедуру його видачі, особливості моніторингу викидів, а також контролю суб’єктів господарювання, які отримали дозволи.

Також буде впроваджено електронну систему видачі інтегрованих дозволів. Вона покликана зменшити навантаження на суб’єктів господарювання.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Україні підприємства зобов'язали готувати щорічні звіти про викиди парникових газів. Кабінет міністрів схвалив 3 нормативно-правових акти для прозорого обліку викидів парникових газів промисловими підприємствами. Підготовка звітів розпочнеться з 2021 року.

Як писало РБК-Україна, у доповіді ООН вказано, що у 2020 році у світі концентрація парникових газів досягла рекордного рівня, а зміни клімату не припинилися навіть з початком глобальної пандемії коронавірусу.

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