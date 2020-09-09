Концентрація парникових газів у 2020 досягла рекордного рівня, - ООН

Фото: клімат (canva.com)

У 2020 році у світі концентрація парникових газів досягла рекордного рівня. Зміни клімату не припинилися навіть з початком глобальної пандемії коронавірусу і спадом активності у всіх сферах життєдіяльності.

Про це йдеться в новій доповіді ООН.

Як наголошується, концентрації парникових газів в атмосфері за останні роки досягли рекордного рівня і продовжують зростати.

" Викиди збільшуються до рівня, що передував пандемії, після тимчасового зниження, спричиненого ізоляцією та уповільненням економічного зростання. У світі очікуються найтепліші п'ять років за всю історію спостережень - тенденція, яка, ймовірно, збережеться", - йдеться в повідомленні.

В ООН наголошують, що світ все ще знаходиться на шляху до досягнення узгоджених цілей з утримання глобального підвищення температури, яке склало 2 градуси за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальним рівнем.

Наголошується, що на великих територіях Сибіру в першій половині 2020 року спостерігалася тривала та значна хвиля тепла, що було б дуже малоймовірно без антропогенної зміни клімату.

"2016-2020 роки стануть найтеплішим п'ятирічним періодом за всю історію спостережень. Цей звіт показує, що, хоча багато аспектів нашого життя були порушені у 2020 році, зміна клімату не слабшає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація ООН прогнозує, що в найближчі п'ять років глобальні температури підвищаться більш ніж на 1,5 градуси. ВМО оцінює у 20% вірогідність того, що цей поріг буде подолана до 2024 року.