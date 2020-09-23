В Україні підприємства зобов'язали готувати звіти про викиди парникових газів

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В Україні підприємства зобов'язали готувати щорічні звіти про викиди парникових газів. Кабінет міністрів схвалив 3 нормативно-правових акти для прозорого обліку викидів парникових газів промисловими підприємствами.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що з 2021 року визначені Кабміном великі і середні промислові підприємства будуть зобов’язані готувати плани з моніторингу викидів парникових газів і затверджувати їх у Міндовкіллі.

"Щорічно підприємства будуть готувати звіти про викиди парникових газів, які будуть перевірятися незалежними експертами відповідно до встановлених процедур та потім подаватися на затвердження у Міндовкілля", - зазначається у повідомленні.

У Кабміні також нагадали, що з 2019 року в Україні діє податок на викиди парникових газів на рівні 10 гривень за тонну викидів, проте підприємства розраховують обсяги викидів за різними методиками, а подані звіти не проходять перевірку.

"Тобто... бюджет, можливо, недоотримує податки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у доповіді ООН вказано, що у 2020 році у світі концентрація парникових газів досягла рекордного рівня, а зміни клімату не припинилися навіть з початком глобальної пандемії коронавірусу.