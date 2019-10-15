Разумков назвав дату голосування за держбюджет 2020

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Верховна рада 18 жовтня прийме держбюджет

Верховна рада 18 жовтня прийме держбюджет в першому читанні. Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, цього тижня комітет з питань бюджету завершить розгляд пропозицій народних депутатів до проекту бюджету.

"В пятницю 18 жовтня як і було заплано передбачений розгляд та прийняття проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік в першому читанні", - заявив Разумков.

Також РБК-Україна писало, що державний бюджет на 2020 рік буде ухвалений Верховною радою не пізніше 1 грудня 2019 року. Про це свідчить орієнтовний графік розгляду проекту закону про держбюджет-2020.

Крім того, перший заступник спікера Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що народні депутати виявили недоліки в проекті державного бюджету на 2020 рік. Питання в нардепів викликало співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня.

БК-Україна писало, що Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2020 рік пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату на 550 гривень, а також закласти 245,8 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки і оборони.