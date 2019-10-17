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Дохідна частина держбюджету-2020 зросте на 18 млрд грн

Новини » Політика    17.10.2019 - 18:03
Дохідна частина держбюджету-2020 зросте на 18 млрд грн
Фото: Юрій Арістов (РБК-Україна)

Депутати подали до державного бюджету 2300 поправок

До першого читання дохідна частина державного бюджету на 2020 рік зросте на 18 млрд гривень. Про це заявив голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз складно спрогнозувати наскільки збільшать доходну частину бюджету до розгляду проекту в другому читанні.

"Максимально те, що ми знайшли силами комітету, збільшення на близько 18 мільярдів. Основна частина з них пішла на соціальні проекти. Завтра будуть фінальні висновки. Це медицина, культура, соціальний сектор. Все інше, що ми не можемо підтвердити доходами - дається в доручення Кабінету міністрів, знайти можливості наповнення дохідної частини", - заявив Арістов.

За словами Арістова, депутати подали до проекту 2 тис. 300 поправок.

Також нардеп зазначив, що після підготовки комітетом проекту державного бюджету до першого читання, не вдалося збільшити макропоказники.

"На сьогоднішній день макропоказники, (які закладені в проекті Держбюджету - ред.) не змінились. Це доручення уряду ми вписали як завдання і до другого читання вони будуть готові доповісти, на які показники вони вийшли, і на скільки зможуть збільшити пенсії, мінімальну заробітну плату, чого вимагає суспільство", - розповів Арістов.

Нагадаємо, депутати Верховної ради можуть не встигнути прийняти проект Державного бюджету на 2020 рік 18 жовтня через велику кількість внесених правок.

Також РБК-Україна повідомляло, що комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проект пропозицій до Державного бюджету на 2020 рік про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Після розгляду проект держбюджету рекомендовано доопрацювати до другого читання.

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