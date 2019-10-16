Комітет з питань бюджету підтримав проект пропозицій до Держбюджету-2020

Фото: Юрій Арістов (РБК-Україна)

Мова йде про підвищення витрат на соціальні стандарти

Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проект пропозицій до Державного бюджету на 2020 рік. Про це заявив голова комітету з питань бюджету Юрій Аристов, передає кореспондент РБК-Україна.

Комітет підтримав пропозиції про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

"Рекомендувати Верховній раді підтримати за основу і в цілому проект постанови "про висновки і пропозиції до проекту Державного бюджету на 2020 рік "№2000"", - заявив Арістов.

За його словами, після розгляду проект держбюджету рекомендовано доопрацювати до другого читання.

Нагадаємо, раніше бюджетний комітет дав доручення Кабінету міністрів збільшити у проекті держбюджету до другого читання збільшити соціальні стандарти. Комітет пропонує збільшити бюджетні видатки на соціально вразливі категорії населення, а також на працівників бюджетної сфери.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський озвучив очікуваний рівень прожиткового мінімуму у наступному році. За його словами, він буде дорівнювати приблизно 4,3 тис. гривень.

Крім цього, в Пенсійному фонді України розповіли, на скільки збільшився розмір середньої пенсії та пенсії за віком у 2019 році.