У Раді пояснили, як відбуватимуться онлайн-торги держземлею

В Україні хочуть дозволити продаж землі через інтернет на електронних аукціонах. У Верховній раді пояснили, як відбуватимуться онлайн-торги держземлею відповідно до законопроекту №2195.

Вказаний закон передбачає, що торги державною землею будуть лише онлайн. Подача документів, реєстрація, участь передбачається з будь-якої точки; інформація про аукціон та лоти буде одразу в інтернеті.

Зазначається, що організатори не зможуть зловживати правами учасників.

Передбачається, що інформація про учасників до завершення аукціону - конфіденційна. Торгуватися зможуть не менше двох людей.

Гарантійний внесок складає від 30% стартової ціни. Торги відбуватимуться у три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% стартової ціни лота.

Вказано, що фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки ділитимуть на менші.