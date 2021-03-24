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У Раді пояснили, як відбуватимуться онлайн-торги держземлею

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 12:38
У Раді пояснили, як відбуватимуться онлайн-торги держземлею Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть дозволити продаж землі через інтернет на електронних аукціонах. У Верховній раді пояснили, як відбуватимуться онлайн-торги держземлею відповідно до законопроекту №2195.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Вказаний закон передбачає, що торги державною землею будуть лише онлайн. Подача документів, реєстрація, участь передбачається з будь-якої точки; інформація про аукціон та лоти буде одразу в інтернеті.

Зазначається, що організатори не зможуть зловживати правами учасників.

Передбачається, що інформація про учасників до завершення аукціону - конфіденційна. Торгуватися зможуть не менше двох людей.

Гарантійний внесок складає від 30% стартової ціни. Торги відбуватимуться у три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% стартової ціни лота.

Вказано, що фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки ділитимуть на менші.

Нагадаємо, на початку лютого комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики рекомендував Раді ухвалити цей проект закону у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, в першому читанні цей закон нардепи прийняли в листопаді 2019 року.

Так, минулого пленарного тижня Рада взялася за розгляд законопроекту №2194. Він необхідний для завершення земельної реформи. Однак парламентарі пройшли трохи більше тисячі правок із понад трьох тисяч до другого читання закону.

Через локдаун у Києві нардепи скасували чергові пленарні засідання до 9 квітня.

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