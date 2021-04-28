Рада завтра проведе ще два позачергових засідання: Разумков підписав розпорядження
Верховна рада у четвер проведе два позачергових засідання: спікер ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження. На одному з них відбудеться розгляд призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.
Перше засідання скликали на вимогу 160 народних депутатів.
"Скликати позачергове пленарне засідання ВРУ на 16 годину 29 квітня 2021 року, на якому розглянути проект постанови №5382 про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій", - сказано у розпорядженні.
Друге позачергове відбудеться на вимогу 154 парламентарів.
"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної ради України дев’ятого скликання на 16 годину 15 хвилин", - зазначається у повідомленні.
Першим питанням на порядку денному значиться "призначення Галущенка Германа Валерійовича на посаду члена Кабінету міністрів - міністра енергетики".
Крім того, депутати розглянуть дві постанови - про скасування пленарного засідання ВР у цю п'ятницю та про призначення нардепів до комітетів.
У порядку денному також 17 законопроектів:
- №5308 - про забезпечення українців доступним житлом,
- 4382 - право громадян на доступ до держреєстрації актів цивільного стану у зв'язку з укрупненням ОТГ,
- №5157 - про зміни в закон про реформу прокуратури,
- №5158 - про вдосконалення відбору та підготовки прокурорів,
- №5058 - про скасування "листів щастя" для водіїв, що відразу заплатили штраф,
- №4555 - підвищення пенсій чорнобильцям,
- №2683 - про накопичувальну пенсійну систему,
- №4265 - створення бази ДНК в Україні,
- №4375 - розширення підстав для використання поліцією електрошокера,
- №5309 - вдосконалення системи оскарження держзакупівель,
- №4318 - загальні принципи надання населенню культурних послуг,
- №4162 - про основні принципи розвитку туризму,
- №3715 - щодо заборони публічних закупівель без використання е-системи закупівель,
- №2673 - новий статус для невеликих готелів,
- №5301 - про продовження для українських авіакомпаній перехідного періоду для переходу на використання вітчизняних літаків,
- №5173 - зміна вимог до декларування цінних паперів.
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