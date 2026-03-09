Рада миру на паузі: війна в Ірані ударила по багатомільярдному плану Трампа щодо Гази

Ініціатива президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі, на яку вже пообіцяли мільярдні внески країни Перської затоки, зіткнулася з новою перешкодою — війною в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами джерел видання, обізнаних із перебігом переговорів, дипломатичний процес фактично зупинився після 28 лютого, коли Ізраїль і США розпочали спільну військову операцію проти Ірану. Ескалація конфлікту в регіоні ускладнила роботу посередників та поставила під загрозу ключову зовнішньополітичну ініціативу Трампа.

План передбачав завершення бойових дій у Газі, роззброєння угруповання ХАМАС та подальше відновлення анклаву. За задумом, бойовики мали скласти зброю в обмін на амністію.

Посередники з Білого дому вели непублічні переговори між Ізраїлем і ХАМАСом, а ключову роль у фінансуванні ініціативи мали відіграти країни Перської затоки. Дональду Трампу вдалося заручитися багатомільярдними зобов’язаннями з боку арабських держав менш ніж за місяць до початку нової війни.

Однак після ескалації конфлікту ситуація різко змінилася. Країни, які пообіцяли фінансову підтримку, нині самі опинилися під загрозою іранських атак, що може вплинути на їхню готовність фінансувати проєкт.

Що кажуть у Білому домі та ХАМАС

Водночас у Білому домі заперечили, що переговори повністю зупинені.

"Обговорення з питань роззброєння тривають і мають позитивний характер. Усі посередники згодні, що це критично важливий крок для відновлення життя населення Гази", - заявили в Білому домі.

Однак палестинський чиновник, близький до переговорного процесу, повідомив, що запланована зустріч між ХАМАСом і посередниками з Єгипту, Катару та Туреччини, яка мала відбутися в день початку війни, була скасована. Нову дату переговорів досі не призначено.

Представник ХАМАСу також підтвердив, що переговори щодо плану Трампа наразі заморожені.