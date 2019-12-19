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Розгляд закону про ринок землі відкладуть на наступний рік, - нардеп

Новини » Політика     19.12.2019 - 11:40
Розгляд закону про ринок землі відкладуть на наступний рік, - нардеп
Фото: Олександр Качура (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі аграрний комітет розглянув понад 300 правок із 4 тисяч

Питання відкриття ринку землі можуть відкласти на наступний рік. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, аграрний комітет станом на зараз розглянув понад 300 правок із 4 тисяч.

"Сьогодні аграрний комітет розглянув понад 300 правок. Але я думаю, по прогнозам, що 4000 тисячі правок вони вже не зможуть розглянути за декілька днів. Питання відкриття ринку землі буде відкладено на наступний рік, скоріше за все", - заявив Качура.

Нагадаємо, агрокомітет проголосував за звернення до глави парламенту Дмитра Разумкова з проханням призначити засідання на наступний тиждень. Так, комітет планує проводити засідання 23, 24, 26, 27 грудня.

Раніше РБК-Україна писало, що голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутися до 31 грудня. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, розгляд законопроекту буде залежати від швидкості опрацювання правок у комітеті.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський пропонує у рамках відкриття ринку землі знизити концентрацію її в одних руках до 10 тис. гектарів.

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