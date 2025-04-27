Шмыгаль: Украина предложила новый механизм репараций от РФ
Премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наша страна предложила ввести пошлину на импорт товаров из РФ. Средства с этого будут идти на восстановление государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал чиновника.
Шмыгаль рассказал, что Украина от замороженных активов РФ уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов. Эти деньги используются для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления. Однако цель Украины - их полная компенсация. Кроме того, есть еще один механизм репараций против РФ.
"Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которого будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, что позволяет действовать без ожидания политических изменений в России", - говорится в сообщении.
Глава правительства подчеркнул, что санкции против РФ остаются важным инструментом давления, поскольку Москва постоянно пытается их ослабить.
Санкции против РФ
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский обсудил главой Еврокомиссар Урсулой Фон дер Ляйен 17-й пакет санкций против России. Киев рассчитывает, что введение новых мер будет одним из элементов давления на Москву для восстановления мира.
Также мы писали, что вчера сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил о готовности законодателей согласовать дополнительные санкции против РФ. Он уточнил, что ограничения могут ввести, если Кремль отказаться от "достойного и справедливого мира с Украиной".
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