ЕС придумал "креативный" способ передать Украине миллиарды российских активов, - Politico
Европейская комиссия разработала новую "креативную" схему, чтобы направить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину. Брюссель предлагает обменивать наличные на облигации ЕС, тем самым избегая прямой конфискации средств Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Европейская комиссия предложила новую идею относительно того, как направить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив деньги, перечисленные в Киев, долговыми расписками, поддерживаемыми ЕС.
Новое предложение, которое один чиновник назвал "юридически креативным", может высвободить значительный поток дополнительного финансирования военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.
По словам четырех чиновников, информированных по этому вопросу, представители Комиссии предложили эту идею заместителям министров финансов за закрытыми дверями в Брюсселе в четверг.
Предложение вызвало осторожный энтузиазм, но никаких договоренностей или обязательств не было достигнуто. Один чиновник сказал, что официальное предложение может появиться в ближайшее время.
Обменивая наличные на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном, Комиссия считает, что ей удастся избежать обвинений в конфискации средств. По словам чиновников, пока идея еще не была одобрена, другие варианты использования российских активов также рассматриваются.
Как это будет работать
Согласно правилам, любые активы, наступающие сроком погашения, которыми владеет Euroclear, должны быть переведены на депозитный счет в Европейском центральном банке, который, в свою очередь, приносит проценты на хранящуюся наличность.
До сих пор ЕС использовал полученные проценты для погашения своей доли кредита G7 Украине в размере 45 миллиардов евро, который вскоре будет полностью выплачен.
Теперь, когда у Украины заканчиваются деньги, Комиссия предложила использовать эти наличные депозиты в ЕЦБ для финансирования "Репарационного кредита", чтобы помочь поддержать страну, разрушенную войной, в ближайшие годы.
Чтобы успокоить Euroclear, Комиссия предложила обменять денежные депозиты, связанные с активами, на бескупонные облигации, которые будут совместно гарантированы странами ЕС. Многие препятствия остаются на пути к вступлению в силу этого плана, особенно потому, что национальные гарантии требуют единодушия.
Бельгийское правительство и Euroclear неоднократно предупреждали, что использование самих активов для выдачи кредита может привести к юридическим проблемам.
Замороженные российские активы
Напомним, что почти 200 миллиардов евро российских активов было заморожено после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Большинство активов хранится в финансовом учреждении Euroclear, базирующемся в Брюсселе.
Поскольку в следующем году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере примерно 8 миллиардов евро, страны ЕС обсуждают новые идеи по продолжению финансирования пострадавшей от войны страны на фоне ограниченных внутренних бюджетов.
Заметим, что ранее СМИ писали, что Европейская комиссия разрабатывает механизм, который позволит перевести почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны.
Одновременно с этим Брюссель проверяет готовность национальных правительств к переводу этих средств в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести Украине дополнительную прибыль и усилить давление на Россию.
Сторонники такого подхода рассматривают его как шаг к возможному изъятию активов и передачи их Украине как наказание за отказ Москвы выплатить компенсацию после завершения войны.
Однако президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европейский Союз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.