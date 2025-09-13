ЕС придумал "креативный" способ передать Украине миллиарды российских активов, - Politico

Европейская комиссия разработала новую "креативную" схему, чтобы направить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину. Брюссель предлагает обменивать наличные на облигации ЕС, тем самым избегая прямой конфискации средств Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Европейская комиссия предложила новую идею относительно того, как направить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив деньги, перечисленные в Киев, долговыми расписками, поддерживаемыми ЕС.

Новое предложение, которое один чиновник назвал "юридически креативным", может высвободить значительный поток дополнительного финансирования военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.

По словам четырех чиновников, информированных по этому вопросу, представители Комиссии предложили эту идею заместителям министров финансов за закрытыми дверями в Брюсселе в четверг.

Предложение вызвало осторожный энтузиазм, но никаких договоренностей или обязательств не было достигнуто. Один чиновник сказал, что официальное предложение может появиться в ближайшее время.

Обменивая наличные на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном, Комиссия считает, что ей удастся избежать обвинений в конфискации средств. По словам чиновников, пока идея еще не была одобрена, другие варианты использования российских активов также рассматриваются.

Как это будет работать

Согласно правилам, любые активы, наступающие сроком погашения, которыми владеет Euroclear, должны быть переведены на депозитный счет в Европейском центральном банке, который, в свою очередь, приносит проценты на хранящуюся наличность.

До сих пор ЕС использовал полученные проценты для погашения своей доли кредита G7 Украине в размере 45 миллиардов евро, который вскоре будет полностью выплачен.

Теперь, когда у Украины заканчиваются деньги, Комиссия предложила использовать эти наличные депозиты в ЕЦБ для финансирования "Репарационного кредита", чтобы помочь поддержать страну, разрушенную войной, в ближайшие годы.

Чтобы успокоить Euroclear, Комиссия предложила обменять денежные депозиты, связанные с активами, на бескупонные облигации, которые будут совместно гарантированы странами ЕС. Многие препятствия остаются на пути к вступлению в силу этого плана, особенно потому, что национальные гарантии требуют единодушия.