Рада разрешила приватизировать госбанки по частям
Верховная Рада приняла закон об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Теперь можно будет продавать часть акций госбанков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект №11474 в целом поддержали 260 депутатов.
Закон, в частности:
- расширяет круг потенциальных инвесторов, продажа которым готова рассмотреть государство;
- разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);
- учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор.
В то же время, россияне к участию в приватизации не допускаются.
Государственные банки
Напомним, в Украине шесть государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Первый инвестиционный банк. Их доля в чистых активах банков на 1 июля 2024 года составляет 56,6%.
При этом глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявил, что ни при каких условиях во время войны Ощадбанк и Укрэксимбанк не попадут под приватизацию как системные банки, от функционирования которых зависит бюджетная и социальная сферы.
Меморандумы с МВФ предполагают, что два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, будут готовиться к приватизации.
В то же время продажа крупнейших госбанков маловероятна. Как заявил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов, государство будет снижать долю в капитале банков, но приватизация Ощадбанка во время военного положения вряд ли возможна. Член правления ПриватБанка Евгений Заиграев также считает, что продажа банка целесообразна только после окончания войны.