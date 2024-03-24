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Украина планирует продать два государственных банка: Меморандум с МВФ

Украина, Воскресенье 24 марта 2024 08:05
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Украина планирует продать два государственных банка: Меморандум с МВФ Фото: Сенс Банк и Укргазбанк будут выставлены на продажу (sensebank.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, будут готовить к приватизации. До конца мая будет выбран консультант, который предложит комплексный план действий по продаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Мы подготовим два системообразующих государственных банк, Сенс Банк и Укргазбанк к продаже путем выбора и назначения международно признанного финансового консультанта с использованием прозрачной процедуры к концу мая 2024 года и с участием Международной финансовой корпорации (IFC) в качестве наблюдателя", - говорится в документе.

Основным критерием для отбора будет международный опыт продаж финансовых учреждений. После этого консультант предложит комплексный план действий по продаже банков.

Также будет рассмотрен вопрос о том, следует ли обновить общую стратегию государственных банков в условиях военного положения и стратегии для отдельных государственных банков.

"В рамках подготовки к приватизации банков с контрольным пакетом государственной собственности мы рассмотрим и обновим проект закона 2012 года о приватизации государственных банков… и представим его в парламент к концу марта 2024 года", - говорится в Меморандуме.

Власти Украины также обязались, что все системные банки с контрольным пакетом государственной собственности будут подпадать под контроль Министерства финансов, а любые несистемные банки, находящиеся в государственной собственности, не будут рекапитализироваться с использованием бюджетных ресурсов и будут переданы в Фонд гарантирования вкладов для принятия мер в случае нарушения пруденциальных требований (измененный постоянный структурный маяк).

Государственные банки

Напомним, в августе 2023 года НБУ 20 принял решение о передаче Сенс Банка (ранее Альфа-Банк) в собственность государства, поскольку его владельцами являлись российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове.

Укргазбанк был национализирован в 2009 году.

Всего в собственности государства в лице Минфина сейчас пять банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сенс Банк, на которые приходится больше половины активов системы.

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