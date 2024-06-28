Есть разные варианты: когда и на каких условиях могут продать государственный ПриватБанк
Правительство заинтересовано в продаже всего ПриватБанка или его части, чтобы снизить долю государства на рынке. Но это целесообразно делать только после окончания войны.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал член правления ПриватБанка Евгений Заиграев.
"ПриватБанк относится к критической инфраструктуре. И очень важно, чтобы во время войны он находился в государственной собственности. А после войны ПриватБанк может быть не государственным", - сказал он.
Как отметил Заиграев, это не обязательно означает, что новый владелец будет более эффективен. "Но если не приватизировать Приват, то очень большая часть банковского сектора останется в руках государства. И государство в первую очередь заинтересовано в приватизации банка", - считает банкир.
По его словам, у государственных предприятий склонность к риску ниже, чем у частных.
"Руководители банка отвечают перед государством за те решения, которые мы принимаем. Для экономического развития приватизация ПриватБанка была бы очень неплохим решением. Вместе с тем, модели приватизации могут быть разные. Не обязательно государство должно продавать все 100% принадлежащего ему банка. Посмотрите, к примеру, на банковский сектор Польши. Там самые крупные банки имеют долю государства в капитале", - добавил Заиграев.
По его мнению, при продаже банка акционером будет принят тот вариант, который будет признан наиболее эффективным для экономики и госбюджета. "Сейчас говорить об этом рано. Но точно будут рассматриваться разные варианты", - сказал он.
Напомним, в Украине шесть государственных банков. Их доля в чистых активах банков на 1 мая 2024 года составляет 53%. Доля ПриватБанка – 22%. В то же время чистая прибыль ПриватБанка за первые четыре месяца 2024 года составила 17,5 млрд гривен – это треть всей прибыли банков (52 млрд гривен).
Последний меморандум с МВФ предусматривают, что два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, будут готовить к приватизации.