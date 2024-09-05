ua en ru
Чт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине изменят процедуру приватизации государственных банков

Украина, Четверг 05 сентября 2024 14:16
UA EN RU
В Украине изменят процедуру приватизации государственных банков Фото: Рада изменит процедуру приватизации государственных банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Можно будет продавать часть акций госбанков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект за основу поддержали 249 депутатов.

"Это требование Всемирного банка, поэтому закон должен быть принят в двух чтениях уже в сентябре", – написал он.

Кроме того, народный депутат Ирина Геращенко сообщила о том, глава налогового комитета Даниил Гетманцев под стенограмму заявил, что ни при каких условиях во время войны Сбербанк и Укрэксимбанк не попадут под приватизацию, как системные банки, от функционирования которых зависит бюджетная и социальная сферы. К тому же это высокодоходные банки, пополняющие государственный бюджет.

Законопроект предлагает расширить действие действующего закона о продаже на все банки государственного сектора.

Проект закона:

  • расширяет круг потенциальных инвесторов, продажа которым готова рассмотреть государство;
  • разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);
  • повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;
  • включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продажам и процедуре самой продажи;
  • обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;
  • учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор; приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками.

В то же время, россияне к участию в приватизации не допускаются.

Государственные банки

Напомним, в Украине шесть государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Первый инвестиционный банк. Их доля в чистых активах банков на 1 июля 2024 года составляет 56,6%.

Последние меморандумы с МВФ предполагают, что два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, будут готовиться к приватизации.

Как заявил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов, государство будет снижать долю в капитале банков, но приватизация Ощадбанка во время военного положения вряд ли возможна.

Член правления ПриватБанка Евгений Заиграев также считает, что продажа банка целесообразна только после окончания войны .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel
Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ