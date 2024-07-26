Глава Ощадбанка оценил перспективы приватизации банка

Государство будет снижать долю в капитале банков. Но приватизация Ощадбанка во время военного положения вряд ли возможна.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"Если оценить принадлежащие государству банковские активы, то, конечно, первыми могут быть проданы Укргазбанк и Сенс Банк. Они более готовы к потенциальным продажам", - сказал он.

Что касается Ощадбанка, то, по мнению Наумова, его продажа может произойти "не раньше окончания военного положения".

Ка отметил Наумов, Украина взяла на себя обязательства перед МВФ и есть понимание, что большая доля государственных банков не способствует конкуренции на банковском рынке.

"Мы поступим так, как захочет наш акционер. Продать Ощадбанк – возможно. Когда именно - пока нет ответа", - сказал он.

Государственные банки

Напомним, в Украине шесть государственных банков. Их доля в чистых активах банков на 1 июня 2024 года составляет 53,4%. Доля Ощадбанка - 12,7%.

Последние меморандумы с МВФ предусматривают, что два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, будут готовить к приватизации.