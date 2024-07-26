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Глава Ощадбанка оценил перспективы приватизации банка

Украина, Пятница 26 июля 2024 15:03
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Глава Ощадбанка оценил перспективы приватизации банка Фото: Продажа Ощадбанка вряд ли возможна до конца войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Кисляк, Александр Белоус

Государство будет снижать долю в капитале банков. Но приватизация Ощадбанка во время военного положения вряд ли возможна.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"Если оценить принадлежащие государству банковские активы, то, конечно, первыми могут быть проданы Укргазбанк и Сенс Банк. Они более готовы к потенциальным продажам", - сказал он.

Что касается Ощадбанка, то, по мнению Наумова, его продажа может произойти "не раньше окончания военного положения".

Ка отметил Наумов, Украина взяла на себя обязательства перед МВФ и есть понимание, что большая доля государственных банков не способствует конкуренции на банковском рынке.

"Мы поступим так, как захочет наш акционер. Продать Ощадбанк – возможно. Когда именно - пока нет ответа", - сказал он.

Государственные банки

Напомним, в Украине шесть государственных банков. Их доля в чистых активах банков на 1 июня 2024 года составляет 53,4%. Доля Ощадбанка - 12,7%.

Последние меморандумы с МВФ предусматривают, что два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, будут готовить к приватизации.

Член правления ПриватБанка Евгений Заиграев также считает, что продажа банка целесообразна только после окончания войны.

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Ощадбанк Банки
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