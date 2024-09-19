Рада дозволила приватизувати держбанки частинами

Верховна Рада ухвалила закон про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Тепер можна буде продавати частину акцій держбанків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

За його даними, проєкт №11474 загалом підтримали 260 депутатів.

Закон, зокрема:

розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готовий розглянути державу;

дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не тільки 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);

враховує ймовірність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор.

Водночас, росіяни до участі у приватизації не допускаються.

Державні банки

Нагадаємо, в Україні шість державних банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Перший інвестиційний банк. Їхня частка в чистих активах банків на 1 липня 2024 року становить 56,6%.

При цьому голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив, що за жодних умов під час війни Ощадбанк та Укрексімбанк не потраплять під приватизацію як системні банки, від функціонування яких залежить бюджетна та соціальна сфери.

Меморандуми з МВФ припускають, що два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк, готуватимуться до приватизації.