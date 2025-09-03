На портале "Дія" заработало новое бронирование по решению правительства

Для критически важных предприятий у фронта увеличен объем бронирования персонала. Вместо 50% бизнес теперь может забронировать 100% своих работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Кабинет министров Украины 13 августа принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики. Нововведения направлены на сохранение кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий.

Отныне критически важные предприятия на прифронтовых территориях могут бронировать 100% своих военнообязанных работников. Решение уже реализовано на портале Дія.

Механизм поддержки бизнеса

Этот шаг позволяет обеспечить стабильную работу бизнеса даже в самых сложных условиях войны. В то же время он направлен на удовлетворение потребностей обороны.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив отметил, что механизм 100% бронирования является важным для сохранения рабочих мест и обеспечения армии ресурсами. Бизнес в прифронтовых регионах нуждается в максимальной поддержке государства.

Что изменилось

Ранее действовала норма, которая позволяла бронировать только 50% военнообязанных работников критически важных предприятий. Теперь для прифронтовых территорий этот объем удвоен до 100%.

Таким образом, бизнес, работающий в условиях постоянной опасности, получит возможность сохранить все трудовые ресурсы. Это также будет способствовать большей устойчивости экономики в прифронтовых регионах.

Как работает бронирование через "Дія"

Чтобы воспользоваться новым механизмом, предприятие должно подать обращение в областную военную администрацию. Там проверяют деятельность компании и в случае положительного решения согласовывают увеличение лимита.

После этого государственный орган через портал "Дія" повышает уровень бронирования до 100%. Далее предприятие самостоятельно вносит всех работников в систему для бронирования.

Кто реализует услугу

Услуга разработана совместно Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны. Она стала возможной благодаря проекту поддержки "Дія", который реализуется ПРООН в Украине при поддержке Швеции.

Таким образом, правительство усилило защиту бизнеса в прифронтовых регионах и создало условия для сохранения кадров. Это решение одновременно помогает армии и поддерживает экономику государства.