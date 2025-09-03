ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На портале "Дія" заработало новое бронирование по решению правительства

Украина, Среда 03 сентября 2025 10:22
UA EN RU
На портале "Дія" заработало новое бронирование по решению правительства Фото: Бронирование 100% работников в прифронтовых территориях заработало на портале "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для критически важных предприятий у фронта увеличен объем бронирования персонала. Вместо 50% бизнес теперь может забронировать 100% своих работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Кабинет министров Украины 13 августа принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики. Нововведения направлены на сохранение кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий.

Отныне критически важные предприятия на прифронтовых территориях могут бронировать 100% своих военнообязанных работников. Решение уже реализовано на портале Дія.

Механизм поддержки бизнеса

Этот шаг позволяет обеспечить стабильную работу бизнеса даже в самых сложных условиях войны. В то же время он направлен на удовлетворение потребностей обороны.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив отметил, что механизм 100% бронирования является важным для сохранения рабочих мест и обеспечения армии ресурсами. Бизнес в прифронтовых регионах нуждается в максимальной поддержке государства.

Что изменилось

Ранее действовала норма, которая позволяла бронировать только 50% военнообязанных работников критически важных предприятий. Теперь для прифронтовых территорий этот объем удвоен до 100%.

Таким образом, бизнес, работающий в условиях постоянной опасности, получит возможность сохранить все трудовые ресурсы. Это также будет способствовать большей устойчивости экономики в прифронтовых регионах.

Как работает бронирование через "Дія"

Чтобы воспользоваться новым механизмом, предприятие должно подать обращение в областную военную администрацию. Там проверяют деятельность компании и в случае положительного решения согласовывают увеличение лимита.

После этого государственный орган через портал "Дія" повышает уровень бронирования до 100%. Далее предприятие самостоятельно вносит всех работников в систему для бронирования.

Кто реализует услугу

Услуга разработана совместно Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны. Она стала возможной благодаря проекту поддержки "Дія", который реализуется ПРООН в Украине при поддержке Швеции.

Таким образом, правительство усилило защиту бизнеса в прифронтовых регионах и создало условия для сохранения кадров. Это решение одновременно помогает армии и поддерживает экономику государства.

Напомним, Кабинет министров 13 августа принял решение, по которому бронь могут получить 100% военнообязанных работников критически важных предприятий, работающих на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий.

На начало 2025 года бронирование имели 950 тысяч военнообязанных украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бронирование от мобилизации Мобилизация в Украине
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике