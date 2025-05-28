В Украине обновили правила бронирования от мобилизации: что изменилось
В Украине обновили правила бронирования от мобилизации. Теперь компании смогут забронировать большее количество сотрудников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу портала "Дія".
"К количеству военнообязанных в компании добавили работников, официально мобилизованных после 18 мая 2024 года. Так, предприятие сможет забронировать большее количество специалистов по своему проценту", - говорится в сообщении.
Так, ранее учитывали только тех, кто на воинском учете и не мобилизован.
А теперь добавляются и мобилизованные, если они официально трудоустроены.
"Например: было 80 военнообязанных - бронировали 40. Добавилось 20 мобилизованных - общее количество выросло до 100 - теперь лимит для всех работников возрастает до 50", - пояснили в "Дії".
Кроме того, в общее количество военнообязанных больше не засчитывают работников, которые уже имеют бронирование в другой компании.
Бронирование от мобилизации
Напомним, осенью 2024 года после сообщений об аномальном росте количества критически важных предприятий и забронированных работников, правительство провело аудит предприятий, которые имеют право бронировать своих работников.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "проверка выявила ряд проблемных моментов", однако деталей он не уточнил.
В тот же день правительство приняло решение об изменении критериев бронирования работников от мобилизации. Также были обновлены критерии определения критичности предприятий. Они в частности предусматривают, что региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.
1 апреля 2025 года утратили силу все бронирования от мобилизации, которые были оформлены по старым правилам.
Теперь забронировать могут работников критических предприятий в случае зарплаты на уровне 20 тысяч гривен.
Добавим, по состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев, то есть примерно численность украинского войска.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.