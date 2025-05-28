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В Украине обновили правила бронирования от мобилизации: что изменилось

Среда 28 мая 2025 17:56
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В Украине обновили правила бронирования от мобилизации: что изменилось Фото: в Украине обновили правила бронирования от мобилизации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине обновили правила бронирования от мобилизации. Теперь компании смогут забронировать большее количество сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу портала "Дія".

"К количеству военнообязанных в компании добавили работников, официально мобилизованных после 18 мая 2024 года. Так, предприятие сможет забронировать большее количество специалистов по своему проценту", - говорится в сообщении.

Так, ранее учитывали только тех, кто на воинском учете и не мобилизован.
А теперь добавляются и мобилизованные, если они официально трудоустроены.

"Например: было 80 военнообязанных - бронировали 40. Добавилось 20 мобилизованных - общее количество выросло до 100 - теперь лимит для всех работников возрастает до 50", - пояснили в "Дії".

Кроме того, в общее количество военнообязанных больше не засчитывают работников, которые уже имеют бронирование в другой компании.

Бронирование от мобилизации

Напомним, осенью 2024 года после сообщений об аномальном росте количества критически важных предприятий и забронированных работников, правительство провело аудит предприятий, которые имеют право бронировать своих работников.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "проверка выявила ряд проблемных моментов", однако деталей он не уточнил.

В тот же день правительство приняло решение об изменении критериев бронирования работников от мобилизации. Также были обновлены критерии определения критичности предприятий. Они в частности предусматривают, что региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.

1 апреля 2025 года утратили силу все бронирования от мобилизации, которые были оформлены по старым правилам.

Теперь забронировать могут работников критических предприятий в случае зарплаты на уровне 20 тысяч гривен.

Добавим, по состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев, то есть примерно численность украинского войска.

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Бронирование от мобилизации Дия Мобилизация в Украине
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