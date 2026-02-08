Рабства нет: Зеленский сделал заявление относительно выезда украинцев за границу

"Рабства в Украине нет... И те люди, которые хотят поехать, если они не мобилизационного возраста, они имеют право поехать. Те кто хотят, они могут ехать", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что государство больше сфокусировано на людях, которые возвращаются домой, или остаются здесь, никуда не выезжая. Относительно возвращения из-за границы - здесь, по мнению президента, нужно действовать не призывами, а условиями жизни.

"Те люди, которые уехали, будут возвращаться. Люди с техническим образованием - это восстановление государства. Все понадобятся все. Надо восстанавливаться технически, технологически. И энергетика, и сельское хозяйство. Но технологии прежде всего", - пояснил он.

Президент также добавил, что люди, которые любят свою страну, все равно возвращаются домой. Чтобы защищать ее от российских оккупантов и восстанавливать после войны.

"Если они возраста такого, что надо защищать государство, они защищают свое государство. И самое главное, что они защищают нормальное государство, в котором они хотят жить", - резюмировал Зеленский.