Роботи по заміні трубопроводу біля Ocean Plaza триватимуть усю ніч

Фото: прорив теплотраси (t.me/kyivpatrol/901)

Потім буде розпочато відновлення асфальтного покриття

На місці прориву тепломагістралі біля торгово-розважального центру Ocean Plaza замінили половину пошкодженої ділянки трубопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Станом на 18:00, вже змонтовано 12 м тепломережі. Усього заміні на цій ділянці підлягає 23 м.

"Роботи триватимуть усю ніч. Завершаться завтра до ранку, після чого буде розпочато відновлення асфальтного покриття", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прорив тепломагістралі біля торгово-розважального центру Ocean Plaza у Києві стався тому, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації.

Нагадаємо, справу про прорив труби біля ТГЦ Осеап Plaza перекваліфікували на ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

РБК-Україна писало, що вчора ввечері в Києві відбувся прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. В результаті події постраждали 10 осіб, з яких 5 досі в лікарні.