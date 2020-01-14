Прорив труби біля Осеаn Plaza: справу перекваліфікували

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Справу перекваліфікували на ч. 1 ст. 275

Справу про прорив труби біля ТГЦ Осеаn Plaza перекваліфікували на ч. 1 ст. 275. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Тепер підозрюваним можливе покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років. До цього передбачалось покарання до трьох років позбавлення волі.

"За погодженням із Київською місцевою прокуратурою №1, кримінальне провадження перекваліфіковано на ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, спочатку поліція кваліфікувала справу як умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, рятувальники показали наслідки прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza. В результаті події постраждали 10 людей, з яких 7 досі у лікарні.

В Києві ввечері 13 січня стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. Повідомлялося про 9 постраждалих.

Як повідомляється, ліквідацію пошкодження біля ТРЦ " Осеаn Plaza після прориву труби завершать за добу - вранці 15 січня.