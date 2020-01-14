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Поліція уточнила кількість постраждалих через прорив труби біля Осеап Plaza і відкрила справу

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 12:17
Поліція уточнила кількість постраждалих через прорив труби біля Осеап Plaza і відкрила справу
Фото: прорив теплотрасы (t.me/kyivpatrol/901)

В результаті прориву труби біля Ocean Plaza постраждали 10 людей

За фактом аварії тепломережі біля ТРЦ " Осеап Plaza розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба поліції.

У поліції уточнили, що всього постраждали 10 людей, з яких семеро досі в лікарнях.

"За фактом події слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270-1 (Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, ліквідацію пошкодження біля ТРЦ " Осеаn Plaza після прориву труби завершать за добу - вранці 15 січня.

Додамо, через прорив тепломережі на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza перекритий транспортний рух.

Також рятувальники показали наслідки прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza.

Нагадаємо, в Києві ввечері 13 січня стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. Повідомлялося про 9 постраждалих.

Названі сроки ліквідації аварії трубопроводу біля Оcean Plaza У Києві на вул. Антоновича рух транспорту перекритий: як об'їхати
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