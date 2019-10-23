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Синоптики попередили про туман в Україні

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 08:26
Синоптики попередили про туман в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

По Київській області та в Києві сьогодні туман, видимість 200-500 м

Погода в Україні 23 жовтня погіршиться у першій половині дня та вночі, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності).

Зокрема, по Київській області сьогодні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності). По Києву 23 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. У більшості областей очікується тепла погода. На заході України вдень +19+21, вночі очікується +7+10, на півночі - +18+20, на півдні +16+20, на сході -17+19. У центральних областях буде +16+19.

Крім того, за даними синоптика Наталки Діденко, з кінця жовтня в Україні суттєво похолодає, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг.

Втім, в Укргідрометцентрі повідомили, що зима в Україні очікується тепла, а саме в межах кліматичної норми або вище за норму на 1,5-2 градуси.

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