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Робоча група Ради та КМУ допрацює пропозиції Мінфіну щодо секвестру бюджету

Новини » Політика     27.03.2020 - 22:16
Робоча група Ради та КМУ допрацює пропозиції Мінфіну щодо секвестру бюджету
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

В тому вигляді, в якому Мінфін вніс першу пропозицію, секвестр не буде проводитися

Робоча група Верховної Ради та Кабінет Міністрів України допрацює пропозиції Міністерства фінансів щодо секвестру бюджету. Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook, передає РБК-Україна.

За її словами, в тому вигляді, в якому Мінфін вніс першу пропозицію, секвестр не буде проводитися.

"Робоча група парламенту і КМУ допрацьовує урядові законопроекти про створення Стабілізаційного фонду і пропозицію щодо секвестру бюджету", - говорить Кравчук.

Нагадаємо, прем'єр України Денис Шмигаль на нараді з головами фракцій представив пропозиції щодо секвестру держбюджету через пандемію коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, перед позачерговим засіданням Ради планується провести засідання погоджувальної ради, на якому буде остаточно затверджено порядок денний.

РБК-Україна писало, що Рада збереться на позачергове засідання після узгодження секвестру держбюджету. При цьому, робоча група Ради повернула Міністерству фінансів проект секвестру на доопрацювання. Серед іншого, депутати незадоволені істотним урізанням витрат на культуру та освіту.

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