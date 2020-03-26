Шмигаль обговорює з фракціями скорочення держбюджету

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

На нараді у парламенті Шмигаль представляє документи, які напрацював Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з головами фракцій презентував пропозиції щодо секвестру державного бюджету, тобто його обмеження або скорочення видаткової частини, у зв'язку з карантином, оголошеним через пандемію коронавірусу. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

Глава Кабінету міністрів представляє документи, які напрацював уряд.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наразі представляє документи, які напрацював уряд. Усім фракціям та групам передали пропозиції по секвестру бюджету", - повідомило джерело.

Крім того, з керівництвом ВР та представниками фракцій обговорюють створення стабілізаційного фонду.

За словами співрозмовника агентства, за результатами консультацій та обговорення з фракціями та урядом буде сформовано порядок денний.

"Поки що немає остаточного сформованого порядку денного. Це ще предмет остаточних розмов з фракціями, групами та урядом. Можливо, ми не все встигнемо проголосувати у суботу", - додало джерело.

Варто також відзначити, парламентарій Олексій Гончаренко у своєму Telegram раніше писав, що проектом Кабміну Раді пропонують зменшити доходи бюджету-2020 на 115 млрд гривень, збільшити витрати на 96 млрд гривень, а це значить, що дефіцит держбюджету збільшиться на 202 млрд гривень або майже в 4 рази.

Нардеп також зазначив, що проект пропонує зменшити витрати на субсидії на 8 млрд гривень і обнулити фінансування місцевих виборів-2020.

Нагадаємо, в Раді триває нарада за участю голів парламентських фракцій.

Як писало РБК-Україна, Рада повинна була в четвер, 26 березня, зібратися на позачергове засідання. Планувалося, що нардепи розглянуть "антикоронавірусний" пакет законопроектів для підтримки економіки і соціального захисту населення. Однак засідання попередньо перенесли на суботу.