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Рада збереться на позачергове засідання після узгодження секвестру держбюджету

Новини » Політика     26.03.2020 - 20:06
Рада збереться на позачергове засідання після узгодження секвестру держбюджету
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Робоча група Ради повернула Міністерству фінансів проект секвестру на доопрацювання

Верховна рада України збереться на позачергове засідання після того, як буде узгоджено секвестр державного бюджету. Про це РБК-Україна повідомило джерело в "Слуги народу".

"Ми можемо і без законопроектів Кабінету міністрів проголосувати, але потім доведеться знову через кілька днів збиратися", - уточнив співрозмовник.

При цьому, робоча група Ради повернула Міністерству фінансів проект секвестру на доопрацювання. Серед іншого, депутати незадоволені істотним урізанням витрат на культуру та освіту.

Джерело видання в уряді зазначив, що Кабмін скасував заплановане на 18:00 засідання. При цьому, згідно з постановою Ради про роботу під час карантину, спікер повинен не менш ніж за два дні до позачергового засідання повідомити про це депутатам.

Таким чином зібратися у суботу Верховна рада вже не може.

Проте джерело в "Слуги народу" зазначив, що в такому випадку може бути зроблено виняток.

Нагадаємо, перед позачерговим засіданням Ради планується провести засідання погоджувальної ради, на якому буде остаточно затверджено порядок денний.

Крім того, прем'єр України Денис Шмигаль на нараді з головами фракцій представив пропозиції щодо секвестру держбюджету через пандемію коронавірусу.

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