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Перед позачерговим засіданням у парламенті проведуть погоджувальну раду

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 11:26
Перед позачерговим засіданням у парламенті проведуть погоджувальну раду
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ВР зазначили, що перед позачерговим засіданням мають бути напрацьовані ще кілька законопроектів

Перед позачерговим засіданням Верховної ради планується провести засідання погоджувальної ради, на якій буде остаточно затверджено порядок денний. Про це заявила перший заступник голови комітету ВР з питань цифрової трансформації Кіра Рудик за підсумками наради голів фракцій та уряду 26 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що спочатку мають бути напрацьовані ще кілька законів, які розглянуть на позачерговому засіданні.

"Спочатку напрацюється декілька законопроектів, які саме будуть розглядатись на позачерговому засіданні. А потім відбудеться погоджувальна рада, на якій затвердиться, за що саме ми будемо голосувати на позачерговому засіданні", - заявила Рудик.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з головами фракцій представив пропозиції щодо скорочення витрат державного бюджету у зв'язку з карантином, оголошеним через пандемію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, позачергове засідання ВР, на якому нардепи повинні були розглянути "антикоронавірусний" пакет законів, мало відбутися в четвер, 26 березня. Однак згодом джерело нашого агентства відзначало, що засідання швидше за все перенесуть на суботу, 28 березня.

Шмигаль обговорює з фракціями скорочення держбюджету У Раді проходить нарада за участі голів фракцій та Кабміну
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