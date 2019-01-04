Рабінович: за закриття виборчих дільниць у РФ має послідувати кримінальне покарання

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович заявив, що подав документи в суд

Закриття виборчих дільниць у РФ на території українських посольств і консульств - це антиконституційне злочинне діяння, і ті, хто його приймав, зобов'язані або його відмінити до березня, або вони понесуть кримінальне покарання вже після виборів. Про це заявив народний депутат України, лідер "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За його словами, закриття ділянок - це антиконституційне злочинне діяння і підготовка до фальсифікації виборів. Рабінович також заявив, що подав документи в суд. Сам факт закриття закордонних дільниць він назвав кримінальним злочином.

"Якщо КСУ не скасує це рішення, вони сядуть потім - після виборів. Тому що до такої міри знущатися над Конституцією, над людьми, які там живуть і працюють, неприпустимо! Вони позбавили мільйони людей, наших співгромадян, права голосувати, це злочин!" - сказав парламентарій.

Також Вадим Рабінович розкритикував заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який виправдав рішення Центрвиборчкому про закриття виборчих дільниць в Росії.

"Я не вірю, що в такій великій країні Україна може бути такий міністр закордонних справ, який несе таку ахінею, виправдовуючи рішення ЦВК. Навіть у божевільні не можна такого вимовляти! Він каже, що під час війни не можемо голосувати (але ж посольства та консульства - це ж наша територія!). Чому ж ви торгуєте з Росією кожен день, - наша торгівля збільшується щомісяця, зокрема, за останній місяць вугілля ми стали купувати на 65 відсотків більше у Росії!", - заявив народний депутат.

При цьому він висловив переконання, що "судорожне чіпляння влади за свої крісла їй не допоможе", так як є Конституція, яка закріплює права громадян України. Він назвав неприпустимим, коли у людей відбирають право голосу.

"Закривати дільниці для виборів на території, яка вважається української, - це визнати, що навіть цю територію ми не контролюємо. Тоді і посольства і консульства треба закривати. Це маячня і злочин!" - заявив він.