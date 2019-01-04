Рабинович: за закрытие избирательных участков в РФ должно последовать уголовное наказание

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович заявил, что подал документы в суд

Закрытие избирательных участков в РФ на территории украинских посольства и консульств - это антиконституционное преступное действие, и те, кто его принимал, обязаны либо его отменить до марта, либо они понесут уголовное наказание уже после выборов. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По его словам, закрытие участков - это антиконституционное преступное действие и подготовка к фальсификации выборов. Рабинович также заявил, что подал документы в суд. Сам факт закрытия заграничных участков он назвал уголовным преступлением.

"Если КСУ не отменит это решение, они сядут потом - после выборов. Потому что до такой степени издеваться над Конституцией, над людьми, которые там живут и работают, недопустимо! Они лишили миллионы людей, наших сограждан, права голосовать, это преступление!", - сказал парламентарий.

Также Вадим Рабинович раскритиковал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который оправдал решение Центризбиркома о закрытии избирательных участков в России.

"Я не верю, что в такой великой стране Украина может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею, оправдывая решение ЦИК. Даже в сумасшедшем доме нельзя такого произносить! Он говорит, что во время войны не можем там голосовать (а ведь посольство и консульства - это же наша территория!). Почему же вы торгуете с Россией каждый день, - наша торговля увеличивается ежемесячно, в частности, за последний месяц мы уголь стали покупать на 65 процентов больше у России!", - заявил народный депутат.

При этом он выразил убеждение, что "судорожное цепляние власти за свои кресла ей не поможет", так как есть Конституция, которая закрепляет права граждан Украины. Он назвал недопустимым, когда у людей отбирают право голоса.

"Закрывать участки для выборов на территории, которая считается украинской, - это признать, что даже эту территорию мы не контролируем. Тогда и посольства, и консульства надо закрывать. Это бред и преступление!", - заявил он.