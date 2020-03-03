Рабинович: ми заблокували спроби влади продати українську землю

Рабінович наполягає, щоб політикум визначився: потрібен країні сильний президент або ж сильний парламент

Політична партія "Опозиційна платформа – За життя" заблокувала всі спроби влади взяти законопроект про ринок землі, не давши тим самим продати українську землю. Про це заявив народний депутат України, співголова партії Вадим Рабінович у вівторок, 3 березня, у кулуарах Верховної Ради, передає РБК-Україна.

"Ми зіпсували рік прем'єр-міністру, який сьогодні збирається у відставку, а вчора обіцяв покрити наші борги коштом продажу української землі. Насправді ж гроші за продаж землі навіть не збиралися направляти в бюджет – тільки на Захід! Але нехай навіть не мріють продати нашу землю – хай ідуть з правками, а потім подивимося, чи є у них голоси", - заявив політик.

Повертаючись до питання відставки прем'єра Гончарука, Рабинович зазначив, що зараз фактично президентсько-парламентська республіка, в якій роль прем'єра – номінальна.

"Сьогодні о 19:00 на засідання їх фракції приїде президент, і тільки тоді вони будуть вирішувати, кого прибирають, а кого призначають. У нас відбувається повторення історії, коли в парламентсько-президентській республіці жоден парламентарій не знає про прийдешні зміни, у тому числі в уряді", - додав Рабінович.

Рабинович наполягає на тому, щоб політикум нарешті визначився: потрібен країні сильний президент або ж навпаки - сильний парламент. Для прикладу парламентарій навів ряд європейських держав.

"У Франції, наприклад, сильний президент, який не повинен кожні дві години радитися з парламентом. У Німеччині канцлер Меркель спирається на рішення парламенту. Давайте і ми виберемо! Я вважаю, що Україна історично - парламентська республіка. Тут ніколи не було царя - був гетьман, зіпертий на козаків. І якщо ви назвете мені хоча б одного президента України, який йшов зі своєї посади, супроводжуваний любов'ю народу, то схема з сильним одноосібним лідером працює", - резюмував політик.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України станом на вівторок, 3 березня, вже розглянула дві тисячі поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок. Таким чином, парламентарії пройшли вже майже половину поправок.