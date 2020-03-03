Рабинович: мы заблокировали попытки власти продать украинскую землю

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабинович настаивает, чтобы политикум определился: нужен стране сильный президент или же сильный парламент

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За життя" заблокировала все попытки власти принять законопроект про рынок земли, не дав, тем самым продать украинскую землю. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии Вадим Рабинович во вторник, 3 марта, в кулуарах Верховной Рады, передает РБК-Украина.

"Мы испортили год премьер-министру, который сегодня собирается в отставку, а вчера обещал покрыть наши долги за счет продажи украинской земли. На самом же деле деньги за продажу земли даже не собирались направлять в бюджет – только на Запад! Но пусть даже не мечтают продать нашу землю – пусть идут по правкам, а потом посмотрим, есть ли у них голоса", - заявил политик.

Возвращаясь к вопросу отставки премьера Гончарука, Рабинович заметил, сейчас фактически президентско-парламентская республика, в которой роль премьера – номинальная.

" Сегодня в 19:00 на заседание их фракции приедет президент, и только тогда они будут решать, кого убирают, а кого назначают. У нас происходит повторение истории, когда в парламентско-президентской республике ни один парламентарий не знает о грядущих изменениях, в том числе в правительстве", - добавил Рабинович.

Рабинович настаивает на том, чтобы политикум наконец определился: нужен стране сильный президент или же наоборот - сильный парламент. В качестве примеров парламентарий привел ряд европейских государств.

"Во Франции, например, сильный президент, который не должен каждые два часа советоваться с парламентом. В Германии канцлер Меркель опирается на решения парламента. Давайте и мы выберем! Я считаю, что Украина исторически - парламентская республика. Здесь никогда не было царя - был гетман, опиравшийся на казаков. И если вы назовете мне хотя бы одного президента Украины, который уходил со своей должности, провожаемый любовью народа, то схема с сильным единоличным лидером работает", - резюмировал политик.

Как ранее писало РБК-Украина, Верховная рада Украины по состоянию на вторник, 3 марта, рассмотрела уже две тысячи правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок. Таким образом, парламентарии прошли уже почти половину поправок.