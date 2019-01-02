Рабінович: влада залишила сотні тисяч українців без конституційного права голосувати на виборах

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович заявив, що оскаржить дане рішення Центрвиборчкому в судовому порядку

Влада позбавила сотні тисяч українських громадян конституційного права голосувати на виборах, з метою маніпуляцій ліквідувавши виборчі дільниці на території Російської Федерації. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа у Facebook.

"За різними оцінками, сотні тисяч наших громадян знаходяться в Росії. Хто на заробітках, хто з інших причин. І ось влада позбавляє їх права голосу. Це неконституційно і протизаконно. Це частина майбутніх маніпуляцій на виборах", - упевнений політик.

Парламентарій також заявив про те, що оскаржить дане рішення Центрвиборчкому в судовому порядку.

"Я подаю до суду на це рішення. Люди, ми не повинні мовчати! Наших громадян позбавляють їх основного права - брати участь у виборах!", - заявив Рабінович.

31 січня з переліку закордонних виборчих дільниць були видалені постійні ділянки, які раніше розташовувалися в Російській Федерації. Відповідне рішення було прийнято Центральною виборчою комісією. Згідно з додатком до постанови, ЦВК ліквідувала п'ять виборчих дільниць України за кордоном.

"Ліквідувати виборчу дільницю №900075, у зв'язку з чим позицію щодо цієї виборчої дільниці виключити. Ліквідувати виборчу дільницю: №900077, №900078, №900117, №900118", сказано в постанові Центрвиборчкому.

Згідно з постановою від 12 квітня 2012 року, відповідні виборчі ділянки були розташовані на території Російської Федерації.

Фото: facebook.com/vadim.rabinovich.39