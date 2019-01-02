Рабинович: власть оставила сотни тысяч украинцев без конституционного права голосовать на выборах

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович заявил, что оспорит данное решение Центризбиркома в судебном порядке

Власть лишила сотни тысяч украинских граждан конституционного права голосовать на выборах, с целью манипуляций ликвидировав избирательные участки на территории Российской Федерации. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа в Facebook.

"По разным оценкам, сотни тысяч наших граждан находятся в России. Кто на заработках, кто по иным причинам. И вот власть лишает их права голоса. Это неконституционно и противозаконно. Это часть будущих манипуляций на выборах", - уверен политик.

Парламентарий также заявил о том, что оспорит данное решение Центризбиркома в судебном порядке.

"Я подаю в суд на это решение. Люди, мы не должны молчать! Наших граждан лишают их основного права - участвовать в выборах!", - заявил Рабинович.

31 января из перечня иностранных избирательных участков были удалены постоянные участки, которые ранее располагались в Российской Федерации. Соответствующее решение было принято Центральной избирательной комиссией. Согласно приложению к постановлению, ЦИК ликвидировал пять избирательных участков Украины за рубежом.

"Ликвидировать избирательный участок №900075, в связи с чем позицию по этому избирательному участку исключить. Ликвидировать избирательный участок: №900077, №900078, №900117, №900118", сказано в постановлении Центризбиркома.

Согласно постановлению от 12 апреля 2012 года, соответствующие избирательные участки были расположены на территории Российской Федерации.

Фото: facebook.com/vadim.rabinovich.39