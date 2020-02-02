Рабінович: мета влади - забрати в людей останнє

Фото: Вадим Рабинович (прес-служба)

Рабінович переконаний, у Раді як можна швидше спробують відкрити ринок землі

Головним завданням нової влади було і залишається продаж української землі, тому народні депутати від презедентської фракції спробує якнайшвидше відкрити ринок землі для іноземців. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne.

"Ми залишаємося в абсолютній ізоляції та уряду нічого не треба. Не потрібен мир і процвітання, а потрібні тільки голодні люди. Я брав участь у засіданні аграрного комітету ВР, де молоді хлопці готували вже на наступний тиждень продаж землі", - заявив політик.

На думку Рабіновича, українців почали активно залякувати поширенням коронавіруса, не кажучи про інші хвороби, з якими потрібно боротися і про те, що в країні закривається велика кількість медустанов.

"Нас лякають коронавірусом, якого ніхто не бачив, а в цей час закриваються медичні установи по всій країні, а в цей час стрімко зростає кількість хворих на грип. Десятки хворих викидають на вулицю. З онкологічним захворюванням Україна знаходиться на першому місці", - додав Рабінович.

Народний депутат обурився тим, що обіцянки покращити українську медицину - не виконуються.

"Хіба це та Україна, про яку ми мріяли? Владі не до цього, сьогодні у неї одна мета - не давати людям, а забирати у них останнє, тобто, українську землю", - резюмував Рабінович.

Як писав РБК-Україна, Європейський союз в цілому підтримує введення ринку землі в Україні, але, в той же час, закликає захистити права малих фермерів.