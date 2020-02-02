Рабинович: цель власти - забрать у людей последнее

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович убежден, в Раде как можно быстрее попытаются открыть рынок земли

Главной задачей новой власти была и остается продажа украинской земли, поэтому народные депутаты от презедентской фракции попытается как можно быстрее открыть рынок земли для иностранцев. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

"Мы остаемся в абсолютной изоляции и правительству ничего не надо. Не нужен мир и процветание, а нужны только голодные люди. Я принимал участие в заседании аграрного комитета ВР, где молодые ребята готовили уже на следующую неделю продажу земли", - заявил политик.

По мнению Рабиновича, украинцев начали активно запугивать распространением коронавируса, не говоря о других болезнях, с которыми нужно бороться и о том, что в стране закрывается большое количество медучреждений.

"Нас пугают коронавирусом, которого никто не видел, а в это время закрываются медицинские учреждения по всей стране, а в это время стремительно растет количество заболевших гриппом. Десятки больных выбрасывают на улицу. По онкологическим заболеваниям Украина находится вообще на первом месте", - добавил Рабинович.

Народный депутат возмутился тем, что обещания улучшить украинскую медицину - не выполняются.

"Разве это та Украина, о которой мы мечтали? Власти не до этого, сегодня у нее одна цель - не давать людям, а забирать у них последнее, то есть, украинскую землю", - резюмировал Рабинович.

Как писал РБК-Украина, Европейский союз в целом поддерживает введение рынка земли в Украине, но, в тоже время, призывает защитить права малых фермеров.