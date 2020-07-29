Рабінович розповів про підготовку ОПЗЖ до виборів мерів

Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Попередньо політсила визначилася з кандидатом на посаду мера Харкова

Перед тим як назвати кандидатів на посаду мера, політична партія "Опозиційна платформа - За життя" проводить поглиблене соціологічне дослідження по всіх містах України.

Про це повідомив народний депутат України, співголова партії Вадим Рабінович на своїй сторінці в Facebook.

"Мене все частіше запитують про те, кого і в яких містах ми будемо висувати на мерів. Ніякої конспірології. Ми проводимо поглиблене соціологічне дослідження по всіх містах. По людям. З проблем. Будуть результати, будуть кандидати", - написав нардеп.

Політик зазначив, що попередньо політсила визначилася з кандидатом на посаду мера Харкова.

"Винятком став Харків - там ми висунули Олександра Фельдмана. Він член нашої фракції й має другий (поки) рейтинг в місті", - додав народний депутат.

Він також зазначив, що інших рішень партія поки не приймала.

"Помилкові заяви про інші вже прийняті рішення – вони дещо передчасні", - резюмував Рабінович.

Нагадаємо, в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах суттєво знизили.

Зазначимо, що у Міністерстві охорони здоров'я розповіли про ризики проведення місцевих виборів з-за коронавірусу.

Як раніше писало РБК-Украина, Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.