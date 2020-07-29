Рабинович рассказал о подготовке ОПЗЖ к выборам мэров

Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

Предварительно политсила определилась с кандидатом на пост мэра Харькова

Перед тем как назвать кандидатов на пост мэра, политическая партия "Оппозиционная платформа - За життя" проводит углубленное социологическое исследование по всем городам Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины, сопредседатель партии Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

"Меня все чаще спрашивают о том, кого и в каких городах мы будем выдвигать на мэров. Никакой конспирологии. Мы проводим углубленное социологическое исследование по всем городам. По людям. По проблемам. Будут результаты – будут кандидаты", - написал нардеп.

Политик отметил, что предварительно политсила определилась с кандидатом на пост мэра Харькова.

"Исключением стал Харьков - там мы выдвинули Александра Фельдмана. Он член нашей фракции и имеет второй (пока) рейтинг в городе", - добавил народный депутат.

Он также отметил, что других решений партия пока не принимала.

"Ошибочные заявления о других уже принятых решениях – они несколько преждевременны", - резюмировал Рабинович.

Напомним, в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.

Отметим, что в Министерстве здравоохранения рассказали о рисках проведения местных выборов из-за коронавируса.

Как ранее писало РБК-Украина, Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.