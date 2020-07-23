В Україні змінилося виборче законодавство: подробиці

Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)

У четвер відповідний закон набрав чинності

В Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили. Відповідний закон у четвер, 23 липня, набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України", він вступив в силу на наступний день після оприлюднення.

Закон вносить зміни в усі книги Виборчого кодексу. Передбачені коригування у розділи кодексу про вибори президента, парламентських і місцевих виборах.

Документ, зокрема, істотно зменшує застави на вибори. Партійна (пропорційна) система виборів починається у містах з населенням від 10 тисяч. У сільські, селищні і міські голови можна йти самовисуванцем.

Розмір застави для кандидатів

Заставу для кандидатів знизили в 9 разів:

заставу для кандидатів у депутати в громадах з кількістю виборців в 10 тисяч і більше - 4 мінімальні зарплати на кожні 90 тисяч виборців - 18 892 грн;

заставу для кандидатів у депутати в громадах з кількістю виборців у 10 тисяч - 20% мінімальної зарплати, тобто 944,6 гривні;

заставу на виборах мерів у територіальних громадах у містах з кількістю виборців понад 75 тисяч. Тому на кожні 90 тисяч виборців - 4 мінімальні зарплати, тобто 18 892 гривні.

Підкуп і продуктові набори

Закон забороняє проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, товарів, яке супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певного кандидата (кандидатів), партію (підприємство партії) або згадуванням імені кандидата, назви партії (організації партії), символіки партії.

Також заборонили і надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії), що супроводжується вище згаданими речами.

Виборча квота у 25%

Першим у територіальному виборчому списку відповідної організації партії розміщують кандидата, включеного до такого списку під першим номером.

У законі передбачили, що кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців, що дорівнює чи перевищує 25% розміру виборчої квоти, розміщуються після першого номера списку за зменшенням відсотків голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати.

При рівному відсотку голосів місце вище займає кандидат, розташований вище в територіальному виборчому списку кандидатів від організації партії.

Потім у списку розміщуються інші кандидати в черговості, визначеній організацією партії при висуванні кандидатів.

Зміна форми бюлетеня

У виборчому бюлетені в одному ряду, по черзі зліва направо зазначається:

визначений жеребкуванням номер кожної організації партії;

повна назва відповідної організації партії, прізвище, ім'я та по батькові кандидата в депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером без вказівки номера;

два квадрати для: порожній квадрат для волевиявлення по організації партії та квадрат з нанесеним трафаретом для волевиявлення з приводу кандидатів, включених до відповідного територіального виборчого списку організації партії;

виборчий список з прізвищами, ініціалами всіх кандидатів і їх порядковими номерами трафаретним форматом зверху вниз, за ​​якими вони включені до відповідного територіального виборчого списку організації партії в дві колонки.

Що ще змінилося

Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуть двічі на рік - в останню неділю березня і останню неділю жовтня. Тобто, всі місцеві вибори, які не є черговими, у всіх населених пунктах будуть проводитися в один день - або навесні, або восени.

Також збільшуються санкції за злочини і адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства, встановлюється відповідальність за підробку документів та інші порушення.

Нагадаємо, 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон №805-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства".

Як писало РБК-Україна, парламент призначив місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, раніше в Центральній виборчій комісії назвали найбільш проблемні питання, які можуть нести ризики під час проведення місцевих виборів 25 жовтня.