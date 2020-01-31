Рабінович закликав нардепів подумати про дітей, перед голосуванням щодо ринку землі

Політик закликав аграрний комітет ВР не приймати закон про землю

Народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабинович закликав народних депутатів подумати про майбутнє України перед тим, як голосувати за відкриття ринку землі. Про це Рабинович заявив у п'ятницю, 31 січня, виступаючи на засіданні Комітету Верховної ради України з питань аграрної та земельної політики, під час якого розглядалися поправки до законопроекту про ринок землі, передає РБК-Україна.

"Я розумію, що і всі інші поправки до закону про продаж землі ви будете дружно "відхиляти". Я вже не звертаюся до глави аграрного комітету - з ним все зрозуміло. Я звертаюся до членів комітету - представників партії "Слуга народу": дорогі "слуги", партія "пройде", а соромно буде на все життя; партія "закінчиться", а людям дивитися в очі вже не зможете. Я закликаю вас: коли ви продаєте землю України - подумайте про ваших дітей", - звернувся до всіх учасників засідання Рабінович.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, на думку Вадима Рабіновича у законопроекті "Про ринок землі" детально не прописано, що після продажу землі буде з її надрами. Тому, на його переконання, закон не в інтересах українців, а лише заганяє їх в "кабалу".