Рабінович: закон про землю вганяє українців в "кабалу"

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба партії)

Рабінович стверджує, що в законі про землю не прописано, що буде з надрами після її продажу

Влада у що б то не стало хоче продати українську землю, не замислюючись, що після продажу землі буде з її надрами, тим більше, що в законопроекті це не прописано. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович в прямому ефірі телеканалу NewsOne, передає РБК-Україна.

"У провладному законопроекті "Про ринок землі" детально не прописано, що після її продажу буде з надрами. Думаю, якщо продадуть іноземцям землю і вони під нею щось знайдуть, то виявиться, що володіти копалинами будуть іноземці. Навіть якщо копалини ми виявимо, то все одно володіти ними будуть іноземці", - сказав Рабинович.

На його переконання, закон про землю - не в інтересах українців, а лише заганяє їх в "кабалу".

"Подивіться, що сьогодні відбувається: освіта, медицина - владі не потрібні, а потрібно видавити працездатних громадян за кордон, задавити залишилися проблемами побуту, наприклад, захмарними платіжками", - заявив народеп, нагадуючи, що його партія неодноразово піднімали питання про неготовність країни до продажу землі.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб наші юристи допомагали людям – вони розроблять спеціальну методичку, яка допоможе в цьому питанні. Дорогі українці, ми маємо право на землю, на її копалини! Так давайте користуватися цим правом, поки влада її не продала", - сказав політик.

Рабінович вважає, що суспільству нав'язали думку, що продаж української землі істотно наповнить бюджет України.

"Якщо б влада шукала гроші, щоб наповнити бюджет, я б ще зрозумів. Але вона шукає гроші для набивання власних кишень. Більше того, жоден запропонований владою закон не принесе грошей в бюджет - гроші підуть в кишені тим, хто взяв на відкуп галузі", - упевнений політик.

Як раніше писав РБК-Україна, "Опозиційна платформа - За життя" повернула на обговорення питання продажу української землі і має намір надалі домагатися проведення всеукраїнського референдуму.