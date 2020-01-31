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Рабинович призвал нардепов подумать о детях, перед голосованием по рынку земли

Новости » АПК     31.01.2020 - 15:12
Рабинович призвал нардепов подумать о детях, перед голосованием по рынку земли

Политик призвал аграрный комитет ВР не принимать закон про землю

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович призвал народных депутатов подумать о будущем Украины перед тем, как голосовать за открытие рынка земле. Об этом Рабинович заявил в пятницу, 31 января, выступая на заседании Комитета Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политике, во время которого рассматривались поправки к законопроекту о рынке земли, передает РБК-Украина.

"Я понимаю, что и все остальные правки к закону о продаже земли вы будете дружно "відхиляти". Я уже не обращаюсь к главе аграрного комитета - с ним все понятно. Я обращаюсь к членам комитета - представителям партии "Слуга народа": дорогие "слуги", партия "пройдет", а стыдно будет на всю оставшуюся жизнь; партия "закончится", а людям смотреть в глаза уже не сможете. Я призываю вас: когда вы продаете землю Украины - подумайте о ваших детях", - обратился ко всем участникам заседания Рабинович.

Как ранее писало РБК-Украина, по мнению Вадима Рабиновича в законопроекте "О рынке земли" детально не прописано, что после продажи земли будет с ее недрами. Поэтому, по его убеждению, закон не в интересах украинцев, а лишь вгоняет их в "кабалу".

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Новости Украины РабиновичРынок земли
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