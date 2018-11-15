Рабінович: я не буду балотуватися на пост президента

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович не буде балотуватися в президенти

Народний депутат України та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович заявив, що не буде балотуватися на пост президента. Про це він заявив сьогодні в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Рабіновича, вчора погоджувальна рада "Опозиційної платформи - За життя" висунула його кандидатуру як єдиного кандидата на президентські вибори.

Він також заявив, що президент повинен вирішити основні питання України, зокрема, "проблему війни і миру", вивести країну з кризи. Він висловив упевненість, що зміг би це зробити.

"Сьогодні розділ в серцях людей пройшов і по православ'ю. Сьогодні розкол і тут і президент повинен бути арбітром і в цих питаннях. Я довго думав, і мені здається, що я, людина, яка сповідує іудаїзм, не можу і не маю морального права бути суддею в питаннях православ'я. Тому я знімаю свою кандидатуру. Я не буду балотуватися на пост президента і звернуся сьогодні до нашої ради, щоб негайно була висунута нова кандидатура", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що про свої наміри балотуватися у президенти вже заявили мер Львова Андрій Садовий та лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Разом з тим, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що в його плани не входить участь у президентських виборах.

Крім того, президент України Петро Порошенко повідомив, що оголосить про участь у президентських виборах після початку виборчої кампанії.

Відзначимо, виборча кампанія, приурочена до виборів президента, в Україні починається 31 грудня.